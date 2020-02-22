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Вице-премьер Пензенской области попал под служебную проверку

Ранее в сети появилась запись спора человека, похожего на Валерия Беспалова, с сотрудниками ДПС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Пензенской области назначило служебное расследование после появления в сети видеозаписи дорожного инцидента с участием человека, похожего на заместителя председателя правительства региона Валерия Беспалова.

Как сообщила "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина, о происшествии доложили губернатору (Пензенской области.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором в патрульном автомобиле, стоящем в темное время суток на заснеженной дороге, инспектор ДПС предлагает женщине пройти тест на алкоголь, однако та выходит из машины. В то же время стоящий рядом с машиной мужчина, похожий на Беспалова, кричит и требует от одного из инспекторов представиться.

В ответ один из полицейских говорит мужчине, что тот мешает проводить медицинское освидетельствование, и грозит отвезти его в РОВД. "Выпил - нормально себя веди", - говорит в сторону мужчины другой сотрудник полиции.

По информации местных СМИ, инцидент произошел под Пензой в поселке Золотаревка.

Пензенская область Валерий Беспалов

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