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Оштрафован зампред правительства Пензенской области, передавший руль нетрезвой спутнице

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Судья судебного участка №5 Ленинского района Пензы наложил административный штраф на заместителя председателя правительства региона Валерия Беспалова, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

"Беспалов оштрафован на 30 тыс. рублей по ч.2.ст 12.8 КоАП (передача управления транспортным средством пьяному человеку) и на полтора года лишен права управлять транспортным средством", - сказал собеседник агентства.

В феврале правительство области назначило служебное расследование после появления в интернете видеозаписи дорожного инцидента с участием человека, похожего на заместителя председателя правительства региона Беспалова.

На видео запечатлено, как в патрульной машине, стоящей в темное время суток на заснеженной дороге, инспектор ДПС предлагает женщине пройти тест на алкоголь, но она выходит из автомобиля.

В то же время стоящий рядом с машиной мужчина, похожий на Беспалова, требует от одного из инспекторов представиться. В ответ один из полицейских говорит мужчине, что тот мешает проводить медосвидетельствование, и грозит отвезти его в РОВД. "Выпил - нормально себя веди", - говорит другой сотрудник полиции.

По информации местных СМИ, инцидент произошел под Пензой в поселке Золотаревка.

Пензенская область Валерий Беспалов

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