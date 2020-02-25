Осужден экс-сотрудник колонии, отпустивший заключенного за лотерейным билетом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Чувашии вынес приговор бывшему сотруднику колонии N4 в Чебоксарах, из-за халатности которого осужденный совершил побег, сообщается во вторник на сайте республиканского управления СКР.

По данным следствия, в июле 2019 года сотрудник колонии разрешил отбывавшему наказание осужденному сходить в киоск, в котором продавались лотерейные билеты. Оказавшись без присмотра, мужчина совершил побег, но его задержали по "горячим следам" уже через несколько часов в Новочебоксарске.

Действия экс-сотрудника ФСИН квалифицированы по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Следствие отметило, что сбежавший заключенный отбывал длительный срок, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью и грабежи. За побег с учетом неотбытой части наказания ему назначено 4 года и 8 месяцев колонии строгого режима.