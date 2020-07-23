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Арестован начальник Центра госимущества ФСИН

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы арестовал до 21 сентября начальника ФКУ "Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России" Сергея Вержевикина, сообщил представитель суда.

Арестованному вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ст. 286 УК).

Комментариями следствия и ФСИН по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Согласно публичной информации, Центра госимущества ФСИН занимается жилищным обеспечением работников уголовно-исправительной системы, учетом и регистрацией ее жилищного фонда; хозяйственным, материальным и коммунально-бытовым обеспечением, а также учетом основных фондов учреждений и органов системы; эксплуатацией зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования, контролем за осуществлением ремонтных работ зданий в местах дислокации структурных подразделений ФСИН; ритуальными услугами и организацией мероприятий по увековечению памяти умерших действующих и бывших сотрудников ФСИН.

ФСИН Савеловский суд Сергей Вержевикин

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