Арестован начальник Центра госимущества ФСИН

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы арестовал до 21 сентября начальника ФКУ "Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России" Сергея Вержевикина, сообщил представитель суда.

Арестованному вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ст. 286 УК).

Комментариями следствия и ФСИН по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Согласно публичной информации, Центра госимущества ФСИН занимается жилищным обеспечением работников уголовно-исправительной системы, учетом и регистрацией ее жилищного фонда; хозяйственным, материальным и коммунально-бытовым обеспечением, а также учетом основных фондов учреждений и органов системы; эксплуатацией зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования, контролем за осуществлением ремонтных работ зданий в местах дислокации структурных подразделений ФСИН; ритуальными услугами и организацией мероприятий по увековечению памяти умерших действующих и бывших сотрудников ФСИН.