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"Яндекс" разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд

"Яндекс" разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" объявил, что планирует разместить конвертируемые бонды примерно на $1,25 млрд с погашением в 2025 году.

Облигации будут конвертироваться в акции класса A. Начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 45-50% к цене торгов на NASDAQ в день размещения облигаций. Ожидается, что размещение пройдет 25 февраля.

Привлеченные средства компания в перспективе может использовать на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки или buyback. Пока у "Яндекса" нет никаких соглашений о крупных покупках, существенных инвестициях или "стратегических сделках", отметила компания.

Организаторами размещения будут банки Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley, UBS и "ВТБ Капитал".

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