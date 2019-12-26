Ударивший учительницу молотком школьник стал фигурантом уголовного дела

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В отношении 15-летнего девятиклассника из Екатеринбурга возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба Свердловского управления СКР. Ранее сообщалось, что он напал на женщину с молотком.

Предварительно установлено, что около 8 утра 25 декабря подозреваемый из личной неприязни напал на учительницу и нанес ей травмы. Это произошло у одного из домов на Севастопольской улице.

"Женщина смогла оказать подростку активное сопротивление, что и спасло ей жизнь, в настоящее время жизни и здоровью пострадавшей ничто не угрожает", - говорится в пресс-релизе.

Следователи допрашивают участников и свидетелей конфликта, изучают характеристики семьи подростка и выясняют причины случившегося.

Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура начали свои проверки по факту нападения. Подозреваемый подросток до сих пор на учете не состоял и в незаконной деятельности уличен не был. Учительнице госпитализация не потребовалась.