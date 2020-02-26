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Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Минпросвещения не поддеривают идею ввести штрафы за оскорбления учителей и предупреждают, что одними запретами и штрафами нельзя создать комфортную психологическую среду в школах. Так в ведомстве прокомментировали предложение Общероссийского союза образования.

Профсоюз предложил ввести административные штрафы за оскорбление педагогов в размере от 4000-5000 рублей для граждан и до 150 000 рублей для юридических лиц. Также организация предложила ввести уголовную ответственность за насильственные действия в отношении учителей с санкцией до шести лет лишения свободы.

Чтобы свести к минимуму конфликты в школе, нужен комплексный подход: "улучшение качества образования, поддержка педагогов, работа над престижем труда учителей, а также повышение информированности родителей об учебе детей", считают в Минпросвещения. Там заверили, что активно работают над мерами по созданию в школах атмосферы взаимного уважения.

В частности, в рамках нацпроекта "Образование" создается сеть центров помощи родителям и оказывается поддержка НКО, работающих в этой сфере. По словам чиновников, в школах становится все больше психологов, которые могут работать со всеми участниками образовательного процесса. Также создаются онлайн-сервисы, где можно проверить успеваемость и успехи ребенка, напоминают в пресс-службе.

Минпросвещения

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