На заводе "Калашникова" при выбросе аммиачной селитры пострадали люди

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На Ижевском механическом заводе произошел выброс около 10 литров аммиачной селитры, пострадали три человека, сообщила пресс-служба концерна "Калашников".

Их доставили в Первую республиканскую клиническую больницу в Ижевске с ожогами "средней степени тяжести".

Руководство предприятия начало служебное расследование, чтобы установить причины выброса.

В Управлении МЧС по Удмуртии о случившемся узнали около 9 утра 26 февраля. В ведомстве заверили, что инцидент не создал угрозу для жизни персонала завода и жителей Ижевска.

ИМЗ является единственным в России предприятием со специализированным производством всего спектра короткоствольного оружия. Предприятие производит пистолеты Ярыгина и Макарова для силовых структур, а также гражданские образцы на их базе. ИМЗ также выпускает охотничьи ружья, неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13, комплект механических частей к зенитному комплексу "Панцирь", синтезаторы частоты для аппаратуры связи и другие изделия.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструменты.