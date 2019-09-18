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"Калашников" столкнулся с проблемой сбыта гражданского оружия в РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" столкнулся с проблемой сбыта гражданского оружия. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Михаил Ненюков в своем выступлении на Форуме оружейников в Ижевске в среду.

"История наша с рынком гражданского стрелкового оружия - все те проблемы, которые сейчас описали (на форуме - ИФ), они действительно очень серьезно бьют по концерну, и у нас серьезные проблемы с тем, что у нас практически сейчас забита вся сбытовая сеть нашими изделиями", - сказал Ненюков.

Он назвал условия работы на этом рынке "тяжелейшими". Ненюков отметил, что в этих условиях необходимо проводить работу как по продаже этих изделий, так и по выходу на новые перспективные рынки.

Ненюков добавил, что проблемы со сбытом гражданской продукции испытывает также входящий в концерн Ижевский механический завод.

Он также сообщил, что доля гособоронзаказа на предприятии "не столь велика". "В 2018 году доля ГОЗа была порядка 47%," - отметил он.

Михаил Ненюков уточнил "Интерфаксу", что ситуация связана с внешними и внутренними проблемами. "У нас все больше и больше вводятся ограничения внутри страны на распространение, реализацию гражданского оружия, это внешние проблемы. И внутренних очень много", - сказал он.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин потребовал усилить контроль над обращением оружия в стране и призвал Росгвардию принять для этого меры, в том числе предполагающие внесение изменений в законодательство РФ.

Это заявление президент сделал через неделю после нападения на колледж в Керчи. 17 октября 18-летний студент пришел в учебное заведение с ружьем, открыл огонь по людям и привел в действие взрывное устройство, после чего покончил с собой. Погибли 20 человек, пострадали около полусотни.

Калашников

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