Российские ученые отметили, что белые медведи в Арктике стали чаще есть друг друга

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев отметил, что в последние годы фиксируется рост числа случаев внутривидового хищничества среди белых медведей.

По его словам, случаи каннибализма среди белых медведей - это давно установленный факт. Однако ученых беспокоит, что такие случаи раньше встречались редко, а сейчас они фиксируются все чаще.

"Причины могут быть две: в какие-то сезоны недостаточно питания, и крупные самцы нападают на самок с медвежатами, а, может быть, раньше в Арктике не было такого количества людей, чтобы фиксировать столько случаев каннибализма. Сейчас сигналы поступают не только от учёных, но и от возрастающего контингента сотрудников нефтегазодобывающих компаний, министерства обороны. Мы констатируем, что каннибализм белого медведя увеличивается", - сказал Мордвинцев.

Он подчеркнул, что на жизнедеятельность белых медведей серьезно влияет активность людей в Арктике.

"При активной разработке на Ямале и строительстве завода по переработке СПГ круглогодично стал функционировать проход от Обской губы до Баренцева моря, чего раньше в зимний период не было. Обская губа всегда являлась местом охоты белого медведя. Сейчас она круглый год находится с разрушенным льдом", - сказал он, добавив, что случаев выхода медведей на побережье и в поселки становится все больше.

Животные адаптируются

Исследование собранных в прошлом году биоматериалов показывают, добавил ученый, что белые медведи, вынужденные переходить в летний период на неестественное для них питание, - растительностью и яйцами птиц, способны адаптироваться и выживать.

"Как-то животные все лучше и лучше адаптируются к этим условиям, за последние годы мы не видели ни одного погибшего (от истощения - ИФ) животного на островах в летний период. Сказать, что таких случаев вообще не было, мы не можем. Мы можем говорить о побережьях и островах, на которых мы проводим исследования. Но информацию мы собираем достаточно широко. И, например, в национальном парке "Русская Арктика" - на северной оконечности Новой Земли, и на островах Земли Франца-Иосифа случаи гибели медведей были, трупы животных инспекторы находят, но животные не были сильно истощены в отличие от животных, которых находили в 2011-2013 годах на той же северной части Новой Земли", - сказал Мордвинцев.

В целом, отметил ученый, медведи, за которыми ведется наблюдение, находятся в хорошем состоянии.

Директор национального парка "Гыданский" Вячеслав Берлинский отметил, что инспекторы парка фиксировали встречу бурого медведя с белым, который зашел вглубь материка в поисках пищи. Он выразил уверенность, что белый медведь сможет адаптироваться к любым условиям.

Погодная аномалия на Шпицбергене

Начальник Высокоширотной экспедиции НИИ Арктики и Антарктики Владимир Соколов сказал журналистам в среду, что аномально теплая зима в этом году почти не затронула ареалы обитания белых медведей на территории России, не создав им серьезных проблем для выживания.

"Мы с вами живем в западном регионе России, в условиях аномально теплых погод. В Арктике аномалия проявляется только в небольшой ее западной части, на Шпицбергене. Там действительно есть проблемы, это ареал обитания белых медведей. Там нет дрейфующих льдов, очень мало снега выпало, в целом это сказывается на жизнедеятельности биоты в этом регионе. Остальная часть Арктики остается холодной, в районе Карского, Чукотского моря, моря Лаптевых доминирующие температуры (зимой ИФ) - минус 30 градусов", - сказал Соколов.

Океан разогревается

При этом ученый отметил, что за последние 25 лет площади арктических льдов к концу лета сокращаются на 40%, что является критическим для популяции белого медведя.

Ученый отметил, что, по оценкам климатологов, к середине века будет активно сокращаться площадь морских дрейфующих льдов в Арктике. По его словам, когда исчезнет экранирующий холодный морской слой, льда в Артике не будет, и белого медведя в высокоширотной Арктике тоже не будет. Ему останутся побережья и высокоширотные архипелаги.

"Это одна из точек зрения климатологов, моделирование развития климатических процессов на всей акватории арктического океана. Такие оценки существуют, мы видим, что океан ежегодно разогревается. Это то, что касается дрейфующего льда. Если говорить о состоянии льда в прибрежных районах, то лед каждую зиму будет возобновляться, зиму тут никто не убирал, будут отрицательные температуры", - сказал Соколов.

Мордвинцев, в свою очередь отметил, что этой зимой наиболее сложная ситуация с ледовым покровом сложилась в Баренцевом море, но в районе Земли Франца-Иосифа и Новой Земли, где обитают белые медведи, лед устойчивый.

"В районе Земли Франца-Иосифа лед устойчивый, и животные, которые были нами помечены в прошлом году в апреле, продолжают перемещаться по льдам, их активность и мобильность соответствует среднему показателю, никаких явных дисбалансов нет. В районе Новой Земли в этом году ситуация лучше, там устойчивый припайный лед. Животные ушли на лед и активно охотятся", - сказал Мордвинцев.

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную Книгу России. Всего в мире насчитывается порядка 25 тыс. особей этих животных.