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Ветераны получат мобильные телефоны с бесплатной связью

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ветераны Великой Отечественной войны получат пожизненную бесплатную мобильную связь, телефон и индивидуальную помощь в честь 75-летия Победы, сообщил в среду секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с волонтерами проектов "единороссов" в Музее Победы.

По его словам, бесплатную связь обеспечит "большая четверка" операторов. На телефонах, которые получат ветераны, будут сохранены номера социальных служб и сопровождающих волонтеров.

Ранее генеральный директор "РЖД", член Высшего совета "Единой России" Олег Белозеров сообщал, что компания предоставит ветеранам Великой Отечественной пожизненное право на бесплатный проезд в своих поездах с одним сопровождающим лицом.

Единая Россия Андрей Турчак

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