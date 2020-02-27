Депутаты предложили в разы увеличить штрафы за криминальные банкротства банков

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ужесточить наказание за преднамеренное и фиктивное банкротство кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) предложили депутаты Госдумы Ирина Яровая, Анатолий Аксаков, Николай Николаев ("Единая Россия").

Они в четверг внесли в Госдуму поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ (№909883-7), следует из базы законопроектов нижней палаты парламента. Депутаты предложили зафиксировать ответственность за незаконное банкротство кредитных, страховых организаций и НПФ в отдельных статьях УК РФ, сделав ее более строгой по сравнению с наказаниями за банкротство иных организаций.

В частности, уголовная ответственность совершившим такие деяния лицам будет наступать в любом случае, вне зависимости от размера ущерба. Сейчас она грозит только в случае крупного ущерба (свыше 2,25 млн рублей), в остальных случаях предусматривается административное наказание. В частности, должностным лицам организаций может грозить штраф до 10 тыс. рублей или дисквалификация до 3 лет.

За преднамеренное банкротство кредитных, страховых организаций и НПФ, если ущерб не превысил 2,25 млн рублей, депутаты предлагают наказывать штрафом от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, либо лишать свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей. В случае, если ущерб оказался крупным, то предлагается назначать штраф от 1 млн рублей до 4 млн рублей, либо отправлять в колонию на срок до 7 лет со штрафом до 2 млн рублей. Сейчас за такое преступление УК РФ предусматривает штраф от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы до 6 лет со штрафом в 200 тыс. рублей.

Также парламентарии предлагают ужесточить санкции и за фиктивное банкротство кредитных, страховых организаций и НПФ, то есть за заведомо ложное публичное объявление руководителем о несостоятельности компании. В случае, если такие действия привели к ущербу на сумму до 2,25 млн рублей, гласит законопроект, виновному будет грозить штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей, либо лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Если ущерб окажется больше, то и ответственность будет строже - штраф от 1 млн рублей до 4 млн рублей, либо заключение на срок до 7 лет со штрафом до 2 млн рублей. Сейчас за аналогичные действия виновному грозит штраф от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы до 6 лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

Кроме того, законопроект ужесточает ответственность и за неправомерные действия при банкротстве таких организаций, в частности сокрытие, уничтожение, отчуждение имущества. Если ущерб превысит 2,25 млн рублей, за это виновному будет полагаться штраф от 1 до 3 млн рублей, либо тюремное заключение на срок до 6 лет со штрафом в 2 млн рублей. Сейчас за аналогичные действия взыскание не превышает 100-500 тыс. рублей, а срок заключения не может превышать 3 лет.

Также парламентарии предлагают внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), исключив из него упоминание о наказаниях за фиктивное и преднамеренное банкротство в кредитных, страховых организациях и НПФ (законопроект №909936-7).

Зачем ужесточать наказания за криминальные банкротства

Необходимость ужесточения ответственности за криминальные банкротства депутаты объясняют "недостаточным правоприменительным потенциалом" административных и уголовных наказаний за преступления в сфере банкротства. В частности, в сопроводительных материалах к проекту депутаты ссылаются на "достаточно скромное" соотношение числа банкротств и осужденных по статьям за фиктивное, преднамеренное банкротство и неправомерные действия при нем (статьи 195-197 УК РФ).

Так, по статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, количество организаций и граждан, признанных банкротами, в 2016 году составило 14127, в 2017-м - 43730, а в 2018-м - 57347. Однако в 2017 году зарегистрировано только 281 преступление по статьям 195-197 УК РФ, в суд направлены уголовные дела о 65 преступлениях, осуждены были 31 человек. В 2018 году зарегистрировано 271 преступление, в суд направлены уголовные дела о 53 преступлениях, а осуждены 36 человек.

Установление крупного ущерба осложняется тем, что финансовый анализ, в рамках которого готовится заключение о наличии или отсутствии признаков преднамеренного банкротства, проводится в период процедуры наблюдения, когда арбитражный управляющий ограничен в способах получения полной информации о финансово-хозяйственной деятельности должника, говорится в пояснительной записке к проекту. Это препятствует своевременному возбуждению уголовных дел в данной сфере, в частности, по статье о преднамеренном банкротстве 196 УК РФ, а также способствует выводу активов и увеличению задолженности перед кредиторами, отмечают авторы законопроекта.