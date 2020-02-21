Экс-руководителям Инвестбанка вынесли меру пресечения за преднамеренное банкротство

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего председателя правления Инвестбанка Сергея Менделеева, а также экс-членов набсовета Сергея Зайцева и Владимира Гезина, обвиняемых в преднамеренном банкротстве банка.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и в виде домашнего ареста в отношении Владимира Гезина на срок до 20 апреля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Она уточнила, что в рамках этого уголовного дела под домашний арест также отправлен четвертый фигурант - Григорий Юсуфов.

Всем четверым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает до 6 лет колонии.

Как считает следствие, ущерб от действий обвиняемых составил 3 млрд рублей.

Банк России отозвал лицензию у Инвестбанка 13 декабря 2013 года.

Инвестбанк по итогам третьего квартала 2013 года занял 79-е место среди российских банков по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".