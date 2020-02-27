Пенсии инвалидам будут назначаться автоматически с 1 июля 2021 года

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минтруд разработал законопроект, согласно которому сразу после установления инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) инвалиду будет назначаться пенсия; сейчас для этого нужно собирать бумаги и идти в Пенсионный фонд (ПФР).

"Первый шаг, который мы предприняли - подготовили законопроект. Он нам позволит назначать пенсию инвалидам, обратившимся в МСЭ. Мы сейчас смотрим, что это будет с 1 июля 2021 года в проактивном режиме", - сказал глава Минтруда Антон Котяков на заседании общественного совета при ведомстве в четверг.

Он пояснил, что новая система будет в ближайшее время тестироваться в режиме "пилота", а с 2021 года она должна заработать во всей стране.

Законопроект предполагает, что с июля 2021 года граждане будут обращаться в МСЭ. Затем МСЭ будут сами передавать сведения об инвалидности в ПФР, и фонд будет автоматически назначать пенсию - без необходимости личного заявления гражданина.