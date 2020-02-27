Поиск

Пенсии инвалидам будут назначаться автоматически с 1 июля 2021 года

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минтруд разработал законопроект, согласно которому сразу после установления инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) инвалиду будет назначаться пенсия; сейчас для этого нужно собирать бумаги и идти в Пенсионный фонд (ПФР).

"Первый шаг, который мы предприняли - подготовили законопроект. Он нам позволит назначать пенсию инвалидам, обратившимся в МСЭ. Мы сейчас смотрим, что это будет с 1 июля 2021 года в проактивном режиме", - сказал глава Минтруда Антон Котяков на заседании общественного совета при ведомстве в четверг.

Он пояснил, что новая система будет в ближайшее время тестироваться в режиме "пилота", а с 2021 года она должна заработать во всей стране.

Законопроект предполагает, что с июля 2021 года граждане будут обращаться в МСЭ. Затем МСЭ будут сами передавать сведения об инвалидности в ПФР, и фонд будет автоматически назначать пенсию - без необходимости личного заявления гражданина.

Минтруд

Новости

Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса

ЦБ РФ сможет через суд на полгода ограничивать банкирам выезд за рубеж

Миллиарды полковника Захарченко

СКР раскрыл подробности нового обвинения, предъявленного экс-полковнику Захарченко

Трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин в Самаре

Трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин в Самаре
Новый коронавирус в Китае

В Роспотребнадзоре заявили, что анализ на коронавирус делают только по направлению врача

В Роспотребнадзоре заявили, что анализ на коронавирус делают только по направлению врача

Поезд Москва-Ницца перестанет курсировать с 4 марта из-за коронавируса

Инспекция ФНС приостановила операции по счету "дочки" Google

Запрет на полеты из РФ в Южную Корею с 1 марта не коснется рейсов "Аэрофлота" и Korean air

Военные рассказали о службе менеджера ФБК на Новой Земле

Военные рассказали о службе менеджера ФБК на Новой Земле

СК подтвердил возбуждение дела об исчезновении девушки из дела "Сети"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');