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Под Волгоградом сошли с рельсов шесть вагонов с цементом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Себряково в Волгоградской области, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги в пятницу.

Утром в пятницу в 7:16 (6:16 по московскому времени) на подъездном пути станции Себряково города Михайловки Волгоградской области сошли шесть вагонов с цементом. Данный подъездной путь принадлежит акционерному обществу "Себряковцемент", говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов. В результате инцидента никто не пострадал, также отсутствует угроза экологической безопасности.

В настоящий момент выясняются причины происшествия.

Волгоградская область РЖД

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