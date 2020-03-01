Ретро-автомобили в РФ с 1 марта могут ездить на общих правах

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Утвержденный в конце ноября 2019 года государственный стандарт на ретро-автомобили возрастом более 30 лет начал действовать в РФ с 1 марта.

"Разработка и вступление в силу ГОСТа на раритетные автомобили является важным шагом на пути создания условий для передвижения таких, зачастую бесценных, автомобилей в качестве полноценных участников дорожного движения. Теперь появился легальный механизм по определению автомобилей в качестве раритетных и их выпуску в обращение на законных основаниях", - приводит пресс-служба Росстандарта слова замглавы ведомства Алексея Кулешова.

Новый ГОСТ будет применяться добровольно и распространится на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, а также на грузовые машины, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет, с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния.

Прежде у владельцев ретро-машин не существовало правового механизма для отнесения их транспорта к разряду раритетных. Подтверждение оригинальности раритетного автомобиля с документарным оформлением по новому ГОСТу будет являться основанием для полноправного участия в дорожном движении без допразрешений.