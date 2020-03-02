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Большинство россиян поддержали идею перехода на современный русский на богослужениях

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Инициатива Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла об использовании современного русского языка при богослужениях в храмах РПЦ в той или иной мере пользуется поддержкой 75% православных россиян.

Как свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс", 29% исповедующих православие полностью поддерживают такую идею, "скорее поддерживают" - 46% респондентов.

15% православных в РФ не поддерживают частичный перевод богослужения на современный русский язык.

Опрос показал, что 37% россиян вообще не знают, на каком языке совершаются богослужения в православных храмах.

Опрос был проведен 10 февраля 2020 года по заказу Филаретовского православно-христианского института среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

РПЦ

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