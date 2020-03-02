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В Кремле опровергли сообщения о планах Путина возглавить список ЕР на выборах в Думу

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Владимир Путин может возглавить списки партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в Госдуму.

"Это (данные сообщения) я оставляю газете, потому что никаких ни действий, ни подготовки, ни решений нет. Пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила о возможном сценарии, при котором на думских выборах списки "Единой России" возглавит Путин.

Издание проанализировало возможные расклады для "Единой России" на выборах-2021 и и сообщило, что такой вариант развития событий не исключен. Однако один из источников подчеркнул, что пока говорить о Путине в списках партии рано. Другой собеседник "Коммерсанта" подчеркнул, что в этом случае списки ЕР должны позиционироваться как широкая общественная коалиция.

Ранее Владимир Путин возглавлял партийные списки ЕР на выборах 2007 года.

Владимир Путин Дума Единая Россия

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