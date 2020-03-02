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В Кремле прокомментировали награждение сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с награждением сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева заявил, что количество внесенных законодателем законопроектов не является единственной оценкой его деятельности.

"Собственно, количество законотворческих инициатив вряд ли может быть окончательным критерием (его деятельности), потому что любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив, которые в дальнейшем инициируются другими сенаторами", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он прокомментировал ряд публикаций, что сенатор от Чечни Геремеев был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, при этом его законодательная деятельность была незначительной.

По словам Пескова, "только по количеству внесенных законопроектов судить об активности того или иного законодателя нельзя".

"Новая газета" ранее отмечала, что, согласно базе Думы, Сулейман Геремеев, за более 10 лет в Совете Федерации был автором и соавтором семи инициатив. Ни одна из них не прошла первого чтения.

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля подписал указ о присуждении госнаград 13 сенаторам. Среди тех, кто удостоился награды оказался сенатор от Чечни Сулейман Геремеев. Он дядя военного Руслана Геремеева, который является одним из предполагаемых организаторов убийства политика Бориса Немцова.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Сулейман Геремеев Чечня Совет Федерации Дмитрий Песков Борис Немцов

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