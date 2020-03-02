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СК запросил материалы полиции по факту гибели генерала Шуралева в ДТП

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Московские следователи настаивают на передаче им материалов полиции о наезде автомобиля на бывшего замминистра обороны СССР Владимира Шуралева, который скончался от травм, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По поручению и.о. руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии материалов из органов полиции и передаче их в следственные органы ГСУ", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что следователи намерены провести комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин сообщил "Интерфаксу", что вечером в воскресенье 84-летнего Шуралёва сбил автомобиль, а в понедельник он скончался в НИИ имени Склифосовского.

Похороны генерала армии Шуралева пройдут на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах 5 марта.

Шуралев с 1990 года служил в должности замминистра обороны СССР - Главного инспектора министерства обороны СССР. Был освобожден от должности 14 декабря 1991 года. С декабря 1991 года - начальник Высших офицерских курсов "Выстрел" имени маршала Советского Союза Шапошникова. С апреля 1992 года - в запасе. После увольнения с военной службы работал в должности ведущего аналитика Управления генеральных инспекторов Минобороны России.

СКР МВД Владимир Шуралев

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