Бывший замминистра обороны СССР скончался после аварии

84-летнего Владимира Шуравлева похоронят на военном кладбище в Мытищах

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бывший замминистра обороны СССР генерал армии Владимир Шуравлёв скончался после ДТП, заявил "Интерфаксу" руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

По словам собеседника агентства, 84-летнего Шуравлёва накануне, 1 марта, сбила машина в Москве. Он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, где скончался в понедельник, 2 марта.

Дерябин также рассказал, что экс-замминистра похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах в четверг, 5 марта. "Комиссию по организации похорон возглавил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что церемония прощания с военачальником пройдет на военном кладбище в Мытищах с 10:00 до 12:00. По словам Дерябина, ранее на этом же кладбище была погребена супруга бывшего замминистра обороны СССР.

Шуралёв родился 3 апреля 1935 года. С 1990 года он служил в должности замминистра обороны СССР - Главного инспектора министерства обороны СССР. Был освобожден от должности 14 декабря 1991 года. С декабря 1991 года - начальник Высших офицерских курсов "Выстрел" имени маршала Советского Союза Б.М.Шапошникова. С апреля 1992 года - в запасе. После увольнения в запас работал в должности ведущего аналитика Управления генеральных инспекторов Минобороны России.