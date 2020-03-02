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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:42

На Ставрополье задержали россиянина по подозрению в подготовке терактов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае в отношении местного жителя, который готовился совершить теракты на территории региона, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержан житель Кировского района края, который присягнул лидеру "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация) и планировал преступления террористической направленности на территории края. По решению суда он арестован", - сказал собеседник агентства.

По его данным, при обыске у мужчины были обнаружены и изъяты предметы, "которые могли быть использованы для создания самодельного взрывного устройства".

Следственным отделом краевого управления ФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) УК РФ, добавил источник.

В пресс-службе управления ФСБ по краю подтвердили данную информацию, уточнив, что "преступная деятельность подозреваемого была задокументирована сотрудниками управления".

ИГ Ставропольский край

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