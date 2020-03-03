Экс-замглавы следственного отдела Новгородской области получил 8 лет за посредничество во взяточничестве

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор бывшему заместителю руководителя отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Новгородской области Аркадию Кузину по делу о взятках.

Как сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга, Кузин признан виновным в подделке документов и посредничестве во взяточничестве (ч.3 ст.327, ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Суд также признал виновным в посредничестве во взяточничестве второго фигуранта дела - следователя по особо важным делам Боровичского межрайонного следственного отдела регионального управления ведомства Владислава Минасяна.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строго режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением властных полномочий, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 6 лет, каждому", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2016 году Минасян вступил в преступный сговор с Кузиным, который согласился способствовать прекращению уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении другого лица.

Минасян, находясь в Петербурге, отправил Кузину фото постановления о возбуждении дела.

"Кузин приискал неустановленных следствием должностных лиц правоохранительных органов, которые за взятку в 2,6 млн рублей согласились способствовать, используя свое должностное положение", - говорится в сообщении.

Вступившие в сговор сотрудники правоохранительных органов пообещали переквалифицировать преступление на менее тяжкое, что позволило бы прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности.

Минасян был задержан при получении части суммы.

"Кузин, кроме того, умышленно, с целью получения и использования листка нетрудоспособности без фактического посещения медицинского учреждения и нахождения на медицинском осмотре врача, для сокрытия фактов нарушения им трудовых обязанностей, а именно неявки на работу без уважительных причин, находясь в здании СПб ГБУЗ "Поликлиника №48", получил листок с диагнозом "Острый конъюнктивит", - отмечается в сообщении.

Подсудимые вину признали полностью, добавили в пресс-службе.