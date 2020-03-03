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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:55

Центральную улицу в Якутске перекрыли с 3 марта из-за утечки газа

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Улицу Лермонтова в Якутске перекрыли из-за утечки на газопроводе высокого давления, специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам, сообщает пресс-служба компании "Сахатранснефтегаз".

"Данный газопровод, проложенный еще в первые годы газификации Якутска в конце 1960-х годов, поставляет газ в котельные, которые снабжают теплом множество коммунально-бытовых и жилых объектов: 103 квартал, Крестьянский рынок, плавательный бассейн "Чолбон", ТЦ "Айсберг", стадион "Туймаада" и другие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что особую сложность представляет задача по установлению места утечки - газопровод проходит под полотном дороги, а газ выходит на поверхность через трещины в мерзлом грунте.

"Поэтому пока что невозможно спрогнозировать хотя бы приблизительное время окончания аварийно-восстановительных работ", - уточняется в сообщении.

Якутия

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