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РЖД снижают тарифы на экспорт угля через порты Северо-Запада РФ и Казахстан

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" вводит скидки на перевозки угля за рубеж из основных угледобывающих регионов России в направлении портов Северо-Запада РФ и границы с Казахстаном.

"В рамках взаимодействия РЖД с угольными компаниями и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым удалось достичь договоренностей о формировании конкурентоспособных ценовых условий перевозок угля на фоне негативной рыночной конъюнктуры. "Российскими железными дорогами" приняты решения о максимальном снижении тарифов на экспортные перевозки углей энергетических марок до конца 2020 г.", - сообщил журналистам представитель монополии.

В направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) вводится 12,8%-ная скидка при перевозке на расстояние более 3 тыс. При транспортировке угля в направлении российско-казахстанских пограничных станций для дальнейшей отправки в Китай через погранпереходы Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос размер скидки составит 25% на расстояние до 3 тыс. км и 12,8% - свыше 3 тыс. км.

"В условиях сложившейся ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке специальные тарифы будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами", - добавил представитель монополии. Понижающий коэффициент будет применяться в отношении отправок, осуществленных с 1 марта по 31 декабря 2020 г., уточнил он.

РЖД

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