Минобразования Башкирии проверит учительницу, которая предложила семиклассникам "вешаться"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Член Совета по правам человека при главе Башкирии Динар Зайнуллин выложил в фейсбуке аудиозапись, на которой учительница сельской школы оскорбляла ученицу, угрожала остальным и предлагала им с ней не связываться, а лучше вешаться. Минобразования региона проведет проверку, пообещал глава ведомства.

По словам Зайнуллина, десятиминутную запись ему передала мать ученицы школы из села Мурсалимкино Салаватского района. На записи учительница башкирского языка и литературы ругает девочку за невыполненное домашнее задание.

Женский голос называет ученицу "пустым местом", "неадекватной, невоспитанной и несобранной", сравнивает с "последней алкоголичкой" и критикует ее воспитание в семье.

"Со мной лучше не связываться. Я не раз вам это говорила. Я не посмотрю, что вы семиклассники. Вешайтесь лучше", - говорит голос.