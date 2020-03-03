В Подмосковье на домашнем карантине оставили более 130 человек, побывавших в Китае

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - На домашнем карантине в Подмосковье на текущий момент остаются 136 человек, вернувшихся из Китая, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Как заявила чиновница во вторник на заседании областного правительства, в Подмосковье ведется наблюдение за всеми россиянами, прибывающими из КНР и не имеющими признаков ОРВИ. Все они помещаются на домашний карантин, подчеркнула Стригункова.

С 1 февраля под наблюдением находились 853 человека, рассказала министр. "Карантин продолжается 14 дней", - напомнила Стригункова. Она уточнила, что помимо граждан РФ, также изолируют иностранцев с признаками ОРВИ.

"У кого есть какие-либо признаки заболевания: насморк, температура, они изолируются в инфекционные отделения наших медучреждений. С 1 февраля было госпитализировано 78 человек. На текущий момент их (иностранцев - ИФ) осталось 18", - уточнила Стригункова. По словам министра, ни у одного человека на территории Подмосковья коронавируса не обнаружено.