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Песков не стал отвечать на вопрос о блокировке счетов Навального

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Вопрос блокировки счетов оппозиционера Алексея Навального и членов его семьи не относится к сфере ответственности Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле не занимаются банковскими счетами граждан Российской Федерации, поэтому это не к нам вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с чем связана блокировка счетов Навального и членов его семьи.

Ранее газета "Ведомости" написала, что оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи - родителей, супруги Юлии и детей. На счетах указана задолженность в 75 млн руб., уточнил он в своем блоге. "Сумма "минус 75 миллионов" безошибочно указывает на "дело ФБК", - считает политик.

По информации Навального, также заблокированы банковские карты членов семьи директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова.

"По словам политика, начальник юридического отдела фонда Вячеслав Гимади сообщил ему о том, что Олег Дерипаска подал на него в суд. "За что, не знаем, но записали его почему-то как "Дерипаско", - уточнил Навальный. На сайте картотеки судебных дел говорится, что "заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение" было подано 26 февраля", - говорится в публикации издания.

Дмитрий Песков Алексей Навальный

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