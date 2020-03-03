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СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции РФ положение о конфискации имущества как уголовном наказании за коррупцию, сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Такое предложение, по ее словам, было озвучено Бастрыкиным на заседании коллегии СКР по итогам работы в 2019 году.

"Председатель СКР пояснил, что "ведомство по-прежнему считает действенной мерой по сдерживанию коррупции применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания. Это предложение могло бы быть закреплено в Конституции РФ, поправки к которой активно обсуждаются в обществе", - сказала Петренко.

По ее словам, Бастрыкин привел данные, согласно которым в 2019 году следователи направили в суды 8 409 дел о коррупционных преступлениях, а за их совершение к уголовной ответственности привлечены 479 человек с особым правовым статусом.

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