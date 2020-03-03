Роскомнадзор передал в суд материалы по нарушениям BBC World News

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в ходе внеплановой проверки выявил у канала BBC World News ряд нарушений, административные протоколы по ним суд рассмотрит 12 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роскомнадзора, у телеканала выявлено нарушение требований 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ.

Нарушение по части 2 статьи 13.21 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 до 200 тысяч рублей, для всех них - с конфискацией предмета административного правонарушения.

Также выявлено нарушение сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК. В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы по ст. 13.23 КоАП РФ. Это нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 500 рублей, на должностных лиц - от 1 до 2 тысяч рублей, на юрлиц - от 10 до 20 тысяч рублей.

В Роскомнадзоре уточнили, что нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству медиа-ресурсов британской вещательной корпорации BBC в России, в частности канала BBC World News.