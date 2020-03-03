Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Роскомнадзор передал в суд материалы по нарушениям BBC World News

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в ходе внеплановой проверки выявил у канала BBC World News ряд нарушений, административные протоколы по ним суд рассмотрит 12 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роскомнадзора, у телеканала выявлено нарушение требований 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ.

Нарушение по части 2 статьи 13.21 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 до 200 тысяч рублей, для всех них - с конфискацией предмета административного правонарушения.

Также выявлено нарушение сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК. В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы по ст. 13.23 КоАП РФ. Это нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 500 рублей, на должностных лиц - от 1 до 2 тысяч рублей, на юрлиц - от 10 до 20 тысяч рублей.

В Роскомнадзоре уточнили, что нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству медиа-ресурсов британской вещательной корпорации BBC в России, в частности канала BBC World News.

Роскомнадзор BBC World News

Новости
Изменение Конституции

Профильный комитет Думы одобрил президентские поправки в Конституцию

СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров

Муфтий Татарстана выступил против поправки о государствообразующем народе

Эпидемия коронавируса

Россиянам, побывавшим в странах с COVID-19, посоветовали звонить на "горячую линию"

Россиянам, побывавшим в странах с COVID-19, посоветовали звонить на "горячую линию"

Правительство предложило выпускать лекарства без патентов при эпидемиях и ЧС

В Крыму обмелели водохранилища

В Крыму обмелели водохранилища

Бывший глава "Компании Усть-Луга" Израйлит переведен под домашний арест

Экс-глава Минобрнауки Котюков вернулся в Минфин на пост замминистра

Изменение Конституции

В Конституцию предложили поправку о "федеральных территориях" с особой структурой власти

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');