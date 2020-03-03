Несущая стена жилого дома в Самаре обрушилась после взрыва газового котла

Спасены пять человек, еще двое могут оставаться под завалами

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Газовый котел взорвался в двухэтажном многоквартирном доме в Самаре, в результате обрушилась несущая стена, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Инцидент произошел на улице Арцибашевская, 128. Из-под завалов живыми извлечены живыми пять человек: трое детей и две женщины. Под завалами остаются, предположительно, мужчина и женщина.

Причиной инцидента могли стать неисправность газового оборудования и нарушение техники его безопасной эксплуатации, сказал источник.