Экономический KazanSummit-2020 перенесен из-за коронавируса

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Международный экономический форум KazanSummit-2020 переносится на неопределенный срок, сообщается на странице форума в инстаграме.

Решение принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции, говорится в пресс-релизе. О новой дате проведения форума организаторы обещают сообщить позднее.

Первоначально KazanSummit-2020 планировалось провести 18-20 июня.

KazanSummit проводится с 2009 года. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. В 2019 году KazanSummit собрал 3,5 тыс. делегатов из 72 стран мира.