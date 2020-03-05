Военные следователи начали проверку после взрыва на полигоне в Мурманской области

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Военные следователи начали проверку по факту взрыва имитационного взрывпакета на полигоне в Печенгском районе Мурманской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, проверка идет по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами повышенной опасности (статья 349 УК). Следователи устанавливают картину произошедшего, о причинах взрыва говорить еще рано.

Взрыв на полигоне произошел 4 марта на плановых занятиях по боевой подготовке, сообщила пресс-служба Северного флота. "В результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа взрывпакет, пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы", - говорилось в пресс-релизе.

Жизни пострадавших ничто не угрожает. Командование гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку после случившегося.