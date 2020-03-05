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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Утверждено распределение обязанностей между 12 заместителями руководителя аппарата правительства РФ. На сегодняшний день штатная численность аппарата правительства составляет 1545 человек. В новой структуре аппарата - 23 департамента, одно управление, секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время, отметили там, идет плановое назначение сотрудников на соответствующие должности.

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