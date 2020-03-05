В Правительстве появилась комиссия по повышению устойчивости экономики РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Принято решение о создании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики, сообщила в четверг пресс-служба российского кабинета министров.

"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики образована постановлением правительства от 5 марта 2020 года №236 для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Распоряжением правительства утвержден персональный состав комиссии, которую возглавит комиссию первый вице-премьер Андрей Белоусов.