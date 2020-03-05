Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

В Правительстве появилась комиссия по повышению устойчивости экономики РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Принято решение о создании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики, сообщила в четверг пресс-служба российского кабинета министров.

"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики образована постановлением правительства от 5 марта 2020 года №236 для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Распоряжением правительства утвержден персональный состав комиссии, которую возглавит комиссию первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Правительство РФ

Новости по теме

Новости

МИД выразил озабоченность из-за испытаний США новейшей противоракеты SM-3

МИД выразил озабоченность из-за испытаний США новейшей противоракеты SM-3

Что произошло за день: четверг, 5 марта

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Путин и Эрдоган согласовали документ по Идлибу

Переговоры Путина и Эрдогана продлились почти шесть часов

Переговоры Путина и Эрдогана продлились почти шесть часов

Житель Калуги получил срок за комментарий в интернете о взрыве в Архангельске

На месте массовых расстрелов под Великим Новгородом нашли останки 540 человек

На месте массовых расстрелов под Великим Новгородом нашли останки 540 человек

Эрдоган и Путин продолжили переговоры в Москве с участием делегаций

Эрдоган и Путин продолжили переговоры в Москве с участием делегаций

Мария Бутина выступила на учредительном съезде партии разработчика World of Tanks

Мария Бутина выступила на учредительном съезде партии разработчика World of Tanks

Бывший гендиректор "Норникеля" Стржалковский возглавил экологическую АНО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');