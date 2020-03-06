В России впервые будут судить вора в законе по статье о преступной иерархии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Вор в законе из Грузии предстанет перед судом в Москве. Ему вменяется в вину занятие высшего положения в преступной иерархии, а также вооруженное нападение и незаконный оборот оружия, сообщили в столичной прокуратуре.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего уроженца Тбилиси, который проходит по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия", "незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов" и "занятие высшего положения в преступной иерархии".

В прокуратуре отметили, что "обвиняемый имеет уголовный статус так называемого вора в законе, обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям".

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что речь идет о гражданине РФ, уроженце Грузии Шалве Озманове по кличке "Куся".

"Это первое в России подобное уголовное дело, возбужденное по статье об авторитетах", - отметил собеседник агентства.

Санкция ч.1 ст. 210.1 УК РФ введена в прошлом году и предусматривает наказание лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей.

Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.