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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 02:48

Два землетрясения зарегистрировали близ Курил

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 4 и 4,8 зарегистрированы днем в субботу возле Курильских островов Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 4 произошло в 11:03 по сахалинскому времени (03:03 по Москве) с эпицентром в Тихом океане в 81 км юго-восточнее города Северо-Курильск на глубине 51 км.

Как рассказал собеседник агентства, в Северо-Курильске ощутили толчки силой 2 балла.

Второе землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в 16:02 по сахалинскому времени (08:02 по московскому времени) с эпицентром в Тихом океане в 42 км юго-восточнее острова Итуруп на глубине 120 км.

По информации сейсмологов, подземные толчки силой в 2 балла ощутили жители сел Малокурильское и Крабозаводское.

Курилы Сахалинская область РАН

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