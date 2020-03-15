В мечетях России сократят время пятничных молитв из-за коронавируса

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Духовное управление мусульман России (ДУМ) рекомендовало региональным общинам существенно сократить длительность пятничной молитвы в связи с опасностью коронавируса.

Обычно пятничная молитва мусульман, или джума-намаз, длится около часа, однако муфтият рекомендует сократить эту молитву до 10-15 минут, следует из поступившего в "Интерфакс" письма первого зампреда ДУМ РФ Дамира Мухетдинова руководителям общин регионов России.

Также рекомендовано в целом минимизировать длительность совместного пребывания верующих в закрытых помещениях, сокращая длительность молитв и в остальные дни.

Муфтият призывает разъяснить верующим, что чувствующие первые признаки ОРВИ и недомогания должны оставаться дома, не посещать мечети и иные общественные места, "дабы не подвергать опасности других людей".

Рекомендовано также организовать дополнительную санобработку помещений религиозных организаций, уделяя особое внимание молельным помещениям и учебным классам.

Помимо этого, мусульманским религиозным организациям рекомендуется установить устройства по антисептической обработке рук бесконтактным способом, измерять температуру посетителей бесконтактными термометрами, не пуская в помещение тех, у кого она повышена. Советуют также временно отказаться от традиционного рукопожатия после пятничной молитвы.

"Предписания соблюдать вплоть до особого разрешения по их отмене, которое последует сразу после того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется", - указано в письме представителя муфтията.

На данный момент в России зарегистрированы 63 случая заражения коронавирусом.