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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:50

"Почта России" в связи с коронавирусом призвала заказывать доставку посылок на дом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Почта России" призвала клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, оформлять посылки онлайн и заказывать доставку курьером.

Гендиректор АО "Почта России" Максим Акимов издал приказ, утверждающий меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Сотрудникам отделений будут предоставлены средства, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, однако компания призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, что позволит сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений", - отмечается в сообщении.

Компания напомнила, что клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте организации или в мобильном приложении, например, "оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером".

"Одновременно "Почта России" планирует увеличить число отправлений с товарными вложениями, доставляемых до/от двери клиентов. Корпоративные клиенты могут заключить договор с "Почтой России" удаленно в электронном виде", - уточняется в сообщении.

По данным компании, часть их сотрудников перейдет на дистанционный формат работы, при этом отделения почтовой связи продолжат функционировать в полном объеме.

"Также приказ ограничивает число очных совещаний на территории управлений федеральной почтовой связи. Кроме того, будут ограничены выезды сотрудников "Почты России" в служебные командировки как по территории России, так и за границу", - сообщается в релизе.

Почта России COVID-19

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