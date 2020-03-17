Генпрокурор РФ заявил о бессилии правоохранительных органов перед киберпреступниками

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в России практически не могут противостоять киберпреступности, раскрывается лишь 9% таких преступлений, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Как отметил Краснов во вторник на заседании коллегии Генпрокуратуры, так называемое кибермошенничество "по сути, вообще не раскрывается".

"Считаю, что правоохранительные органы демонстрируют низкую способность противостоять этому новому виду преступности", - подчеркнул прокурор.

Краснов также отметил, что "продолжается галопирующий рост преступлений" с использованием информационно-коммуникационных технологий: в прошедшем году было зафиксировано почти на 70% больше таких преступлений, чем в 2018-м; кроме того, за последние пять лет их количество возросло более чем в 25 раз, а их общая раскрываемость составила менее четверти - 24%.