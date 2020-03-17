"Газпром нефть" удлинит сроки вахты для части специалистов из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Газпромнефть-Ямал" принимает меры на Новопортовском месторождении для недопущения возникновения коронавирусной инфекции COVID-19, заявили "Интерфаксу" в компании.

Для специалистов, которые сейчас находятся на удаленном объекте на Ямале, продолжительность вахты увеличат с одного до двух месяцев, условия будут обсуждаться с каждым сотрудником персонально с учетом требований действующего трудового законодательства, сообщили в компании.

"Параллельно график вертолетных пассажирских перевозок адаптируется под новый режим работы на промысле", - добавил собеседник агентства.