Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

"Газпром нефть" удлинит сроки вахты для части специалистов из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Газпромнефть-Ямал" принимает меры на Новопортовском месторождении для недопущения возникновения коронавирусной инфекции COVID-19, заявили "Интерфаксу" в компании.

Для специалистов, которые сейчас находятся на удаленном объекте на Ямале, продолжительность вахты увеличат с одного до двух месяцев, условия будут обсуждаться с каждым сотрудником персонально с учетом требований действующего трудового законодательства, сообщили в компании.

"Параллельно график вертолетных пассажирских перевозок адаптируется под новый режим работы на промысле", - добавил собеседник агентства.

Газпромнефть-Ямал Газпром нефть Новопортовское месторождение

Новости

Что произошло за день: вторник, 17 марта

Изменение Конституции

Путин подписал указ об общероссийском голосовании по изменениям в Конституции

Умер Эдуард Лимонов

Умер Эдуард Лимонов

Хуснуллин не исключил строительства инфекционных центров в регионах

Крым закроет границу с Украиной с 18 марта до 1 мая

Крым закроет границу с Украиной с 18 марта до 1 мая

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Путин заявил, что у РФ есть все для разработки вакцины от COVID-19 в скором времени

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Новые случаи коронавируса зафиксировали сразу в 15 регионах РФ за сутки

Больше тысячи пассажиров "Победы" застряли в Черногории

Больше тысячи пассажиров "Победы" застряли в Черногории
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');