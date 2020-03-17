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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

В Ярославской области подтвердили информацию о первом зараженном коронавирусом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Медики зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Ярославской области, сообщили "Интерфаксу" в правительстве региона во вторник.

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Как уточнил в фейсбуке глава региона Дмитрий Миронов, коронавирус обнаружен у 41-летней жительницы Ярославля. "Женщина вернулась из поездки в Доминиканскую республику. Возвращалась домой через Цюрих и Москву", - написал губернатор.

По его информации, женщина с мужем находятся на лечении в областной инфекционной больнице. Состояние пациентки - средней тяжести. Под наблюдением находятся все, с кем она контактировала.

Ранее о первом зараженном коронавирусом в Ярославской области сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России.

Ярославская область

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