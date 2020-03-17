Минсельхоз допустил ускоренное проведение посевной из-за аномально теплой погоды

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не исключает в этом году ускоренного проведения посевной кампании в связи с аномально теплой погодой и ранней весной.

Как заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, в России готовы к такому сценарию. По словам главы ведомства, посевная постепенно входит в активную фазу.

В 17 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов техника уже вышла в поля. "По оперативной информации, работы проходят штатно, проблем с обеспечением основными ресурсами у аграриев нет", - подчеркнул он.

Министр сообщил, что потребность в семенах "закрыта полностью". "Минеральных удобрений с начала года уже приобретено порядка 1,4 млн тонн, это на 366 тыс. тонн больше, чем на соответствующую дату прошлого года. Готовность техники на сегодня составляет 88%. По мере активизации посевной в стране она (готовность - ИФ) будет нарастать", - сказал он. Запасы топлива выше, чем на аналогичную дату прошлого года, цены на ГСМ стабильны, с начала года значительных колебаний не наблюдалось.

По словам Патрушева, к сегодняшнему дню яровые культуры посеяны на 300 тыс. га, подкормлено более 7 млн га озимых. "Посевная площадь в 2020 году увеличится на 790 тыс. га, до 80,3 млн га, включая 52 млн га яровых, - сказал министр. - По данным регионов, 94,5% посевов озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, это выше уровня 2019 года и средних многолетних значений".

Вместе с тем он отметил, что окончательные выводы о состоянии озимых будут сделаны после полного схода снега.

Как сообщалось, по прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году может составить 125,3 млн тонн против 121,2 млн тонн в 2019 году.

В январе эксперты Центра агроаналитики при Минсельхозе говорили "Интерфаксу" о неплохом состоянии посевов озимых культур в России, что, по их словам, позволяет рассчитывать на их рекордный сбор в 2020 году. Однако вместе с тем специалисты высказывали беспокойство из-за отсутствия снега зимой 2019-2020 годов.