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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

Мэр Мурманска отправлен на карантин по коронавирусу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глава администрации Мурманска Евгений Никора отправлен на карантин в инфекционное отделение областной клинической больницы им.П.А.Баяндина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

Как пояснил "Интерфаксу" сам Никора, его отправили на карантин после посещения частного международного шахматного турнира, который прошел в Мурманске в выходные и участник которого позже был госпитализирован с предварительно положительным анализом на коронавирус.

Эпидемия коронавируса

"Вчера Роспотребнадзор проинформировал меня о необходимости сдать анализы, ночью меня поместили в инфекционное отделение, взяли необходимые анализы, ждет результатов. Чувствую себя отлично, каких-то симптомов нет", - сказал глава администрации.

Он добавил, что не общался с участниками турнира, но согласен с необходимостью соблюсти требования профилактики. В случае отрицательных анализов чиновнику придется еще две недели, отсчитывая с первого дня турнира, провести в самоизоляции дома.

Никора отметил, что нахождение в больнице не мешает ему работать дистанционно.

Как сообщалось, в понедельник в Мурманске был госпитализирован гражданин Ирландии, который был участником частного международного шахматного турнира, у него предварительно положительный результат анализов на коронавирус.

Позднее оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом сообщил, что в регионе отменяются массовые мероприятия численностью 50 человек (в понедельник утром оперштаб сообщал, что максимальное количество массовых мероприятий - 100 человек). Кроме того, со вторника школьники отправляются на дополнительные каникулы, которые продлятся до 31 марта.

С 14 марта в Мурманской области отменяются все международные мероприятия и поездки делегаций за границу. Кроме того, власти региона рекомендовали жителям воздержаться от поездок в другие страны.

Мурманск Евгений Никора

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