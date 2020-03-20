Главный терапевт РФ заявила, что на создание вакцины от COVID-19 уйдет около года

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Создание вакцины от коронавируса может занять год, заявила главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"По моим прогнозам, хотя я не специалист, думаю, это может занять не менее года", - сказала Драпкина на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, в принципе на создание вакцины "требуется не один месяц и не один год, но брошены все силы, все интенсивно работают".

Она напомнила, что российские специалисты уже сообщили о расшифровке полного генома коронавируса, "это поможет ускорить появление вакцины".