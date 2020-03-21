Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Погиб пилот, пассажирка выжила

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Вертолет Bell 206 вылетел из Нарьян-Мара на метеостанцию "Северное ОГМС" Росгидрометцентра на мысе Константиновском. Обнаружен разрушенным, есть погибшие", - сказал источник.

Позднее в Росавиации сообщили "Интерфаксу", что в результате происшествия погиб один человек. Место крушения было обнаружено объединенным авиаотрядом на вертолёте Ми-8 в ходе поисково-спасательной операции.

При крушении самолета пострадала пассажирка, ее сейчас доставляют в Нарьян-Мар.