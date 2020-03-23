Полицейский на Урале сбил женщину насмерть во время дежурства

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Начальник изолятора временного содержания (ИВС) отдела внутренних дел Алапаевска (Свердловская область) сбил на автомобиле женщину, она погибла.

Как пояснил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщина оказалась на проезжей части неожиданно для полицейского.

"Женщина шла в попутном направлении спиной к водителю. Неожиданно она, не поворачиваясь лицом к машине, с поднятыми руками оказалась на проезжей части. Возможно, таким способом она хотела остановить машину, чтобы добраться до города. Столкновения избежать не представлялось возможным. Полицейский сразу остановился, вызвал скорую помощь", - уточнил он.

По данным Горелых, сотрудник МВД в момент происшествия находился при исполнении и был трезв.

Он также уточнил, что по факту происшествия проводится проверка, по ее итогам будет принято соответствующее решение.