В районе падения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Поиски летчика упавшего в Черном море истребителя Су-27, начавшиеся в ночь на четверг, пока не дали результата, но зафиксирован сигнал радиобуя, сообщили агентству "Интерфаксу" в Росморречфлоте.

"Получена информация, что они (спасцентр Севастополя - ИФ) зафиксировали в своей зоне ответственности сигнал радиобуя, предположительно, с резиновой лодки, где может находиться летчик", - сказал представитель ведомства.

По его словам, спасательная операция продолжалась всю ночь, были привлечены четыре проходивших мимо предположительного места падения самолета судна и два буксира Росморречфлота.

"После получения сигнала туда были направлены два судна, проходившие в этом районе. Ждем информацию. В рамках координации с оперативными службами Черноморского флота знаем, что они направили воздушные аппараты", - добавил он.

Собеседник агентства уточнил, что сигнал поступил достаточно далеко от предварительно обозначенной зоны поиска летчика - на нескольких десятков километров южнее, ближе к Севастополю.

Как сообщило в среду Минобороны РФ, истребитель Су-27, выполнявший плановый полет, по предварительным данным, упал в Черное море. Поиски были затруднены из-за сложных метеоусловий.

По данным ведомства, в 20:11 мск был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка. Отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27 пропала около 20:10 мск в 50 км от Феодосии (Крым).

Для поиска летчика подняты силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. К месту падения истребителя также направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия.

Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО. Предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. Экипаж 1 человек. Боевой радиус - 1,2 тыс км.