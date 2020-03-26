Полиция предупредила пожилых москвичей о дистанционных мошенничествах

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Главное управление МВД по Москве предупредило пожилых жителей города об угрозе мошенничества в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.

На сайте главка полиции говорится, что люди старше 65 лет должны быть особенно бдительными, так как мошенники будут пытаться использовать разные приемы, чтобы украсть у них деньги.

По данным полиции, преступники могут сообщить пенсионеру о несуществующей болезни у него или его родственников, о якобы положенной социальной выплате или надбавке к пенсии, а также о снятии денег со счета или карты.

Полицейские напомнили, что нельзя сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, которые приходят в виде СМС. "Ни в коем случае не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники", - отмечают в сообщении главка.

В МВД рекомендуют при звонке от неизвестных, кем бы они ни представлялись, повесить трубку и перезвонить в названную ими организацию или своим близким. Кроме того, ни под каким предлогом нельзя пускать в свою квартиру посторонних людей.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, находящиеся в режиме самоизоляции в связи с коронавирусом с 26 марта по 14 апреля, получат выплаты по 4000 рублей.

Он также заявил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим.