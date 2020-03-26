Сотрудника аппарата правительства РФ с подозрением на COVID-19 отправили на карантин

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сотрудник аппарата правительства РФ, возможно, заболел коронавирусом, его отправили на карантин.

"В аппарате правительства подтвердили выявление сотрудника, возможно заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Его тесты отправлены на дополнительную проверку", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

"Все сотрудники, контактировавшие с ним взяты под наблюдение. Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена дезинфекция", - сообщили в пресс-службе.

По данным на четверг, 26 марта, общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось за сутки на 182 и составляет 840, сообщал ранее оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране. Всего новые случаи зарегистрированы в 18 регионах, 136 из 182 - в Москве.